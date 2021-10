Det største amfetaminbeslaget i noregshistoria gjort i Moss

innenriks

Beslaget svarer til 1 million brukardosar. Vogntoget vart stoppa 29. juli i Moss, like etter at det hadde passert grensa til Noreg.

Tolletaten gjekk først ut med saka måndag av omsyn til etterforskinga.

– Det er eit enormt beslag, seier politiadvokat Christian Gjølstad Finnanger i Aust politidistrikt til Avisa Oslo.

Vogntogsjåføren, som kjem frå Nederland, og ein mann i 30-åra frå Oslo er sikta for omgang med ei betydeleg mengd narkotika.

– Klienten min erkjenner delvis straffskuld, seier advokat Ole Petter Drevland, forsvarer for Oslo-mannen.

Dei to sikta har sete varetektsfengsla til no, men Oslo-mannen blir lauslaten måndag.

Politiet vil onsdag be om vidare varetekt for vogntogsjåføren fordi dei meiner det er fare for at han rømmer frå Noreg dersom han blir lauslaten. Begge mennene er kjende for politiet frå før.

– Rolla til Oslo-mannen er ikkje heilt avklart, men han var på staden då Tolletaten avdekte narkotikaen, seier Finnanger.

Tolletaten har ein betydeleg auke av beslaglagd mengd amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem gonger meir amfetamin så langt i år samanlikna med fjoråret.

Tollarane fann òg eitt kilo marihuana og ein colt startpistol.

(©NPK)