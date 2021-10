innenriks

– Båtføraren er funnen sør for Færøyna vest for Follese. Mannen vart funnen på land, og båten var delvis under vatn, melde politiet klokka 23.30 søndag kveld.

– Båtføraren var medviten og blir sjekka av helse, fortel operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Nødetatane fekk melding om at båten tok inn vatn rett etter klokka 22 søndag kveld. Ressursar frå Kystvakta, luftambulansen, brannvesenet, politiet og Redningsselskapet hjelpte til i søket.

