Skjerpa sikting etter skyting i Trondheim

Ein mann og ei kvinne, begge i 50-åra, vart 1. oktober varetektsfengsla i fire veker etter hendinga. Dei vart først sikta for grov kroppsskade eller medverknad til det, men no er siktinga endra til drapsforsøk eller medverknad til dette, skriv Adresseavisen.

Begge nekta straffskuld for grov kroppsskade. Forsvararen til mannen opplyser til avisa at mannen òg nektar straffskuld for den nye siktinga. Avisa har ikkje komme i kontakt med forsvararen til kvinna, men kvinna nekta straffskuld for den tidlegare siktinga.

Skota fall natt til 30. september. Ein mann i 40-åra vart skoten utandørs på Lademoen i Trondheim. Han vart ikkje livstruande skadd.

I tillegg til dei to fengsla er endå ein mann i 40-åra og ei kvinne i 30-åra sikta for medverknad til grov kroppsskade.

