Politiet om Kongsberg-drapa: – Ingen grunn til å tru at dette er planlagt

– Det er ingen grunn til å tru at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var ein situasjon i butikken som utløyste dette, seier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til TV 2.

Fem personar vart drepne og tre andre skadde under valdsepisoden onsdag kveld.

Sikta Bråthen vart torsdag overlevert til helsevesenet, ifølgje politiet etter ei «vurdering av helsesituasjonen» hans.

Det er frå tidlegare kjent at det vil bli gjennomført ein full judisiell observasjon av Bråthen. Dette er noko sakkunnige rettsmedisinarar vil gjennomføre for å avgjere om 37-åringen er strafferettsleg tilrekneleg.

Mathiassen opplyser til TV 2 at det ikkje er planlagt fleire avhøyr av 37-åringen. Det er no gjennomført to avhøyr, det seinaste torsdag kveld.

