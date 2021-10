Listhaug meiner Ap tok innersvingen på Sp om auka bilavgifter

innenriks

Regjeringa vil auke CO2-avgifta gradvis opp til 2.000 kroner per tonn. Det vil føre til at bensinprisane vil gå noko opp, erkjenner klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) overfor NRK.

– Ap vil kompensere for denne auken ved mellom anna redusert vegbruksavgift og andre tiltak som skal gjere at det samla avgiftstrykket ikkje går opp, seier han.

Det skal bli dyrare å forureine og det skal bli billigare å la vere, er Barth Eides bodskap.

Men dette vil berre føre til at det blir dyrare for folk å køyre bil, meiner Listhaug, som meiner at regjeringa sløser bort pengar på klimatiltak som ikkje har noko for seg. Å tvinge folk over til å køyre elbil er ikkje vegen å gå, meiner ho.

– Dette er eit gigantisk løftebrot frå Senterpartiet, og at Ap ønskjer auka avgift på bil, det er jo inga nyheit. Så her har Ap teke innersvingen på Sp, og det synest eg er veldig synd, seier Listhaug.

Barth Eide påpeikar at CO2-utslepp ikkje berre kjem frå bil. Dei som forureinar, må betale for det. Viss ikkje, betaler alle, både folk som lever no, og dessutan framtidige generasjonar, seier han.

– Vi må få utsleppa kraftig ned, og derfor ønskjer vi at transport skal over i utsleppsfrie løysingar, seier den nye klimaministeren.

(©NPK)