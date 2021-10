innenriks

Kvinna vart sist sett rundt klokka 18 torsdag kveld, og Søraust politidistrikt sette torsdag kveld inn fleire politipatruljar for å leite etter henne.

Klokka 03.55 natt til fredag opplyser politiet at kvinna er funnen omkommen i nærleiken av eigen bustad. Dei pårørande er varsla.

Politiet opplyser til NTB at alt tyder på at kvinna døydde av naturlege årsaker, men at ho vil bli obdusert for å få stadfesta dødsårsaka. Ei politisperring er sett opp ved funnstaden inntil vidare.

(©NPK)