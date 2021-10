Juleframsyningar i Oslo står i fare som følgje av kulturstreiken

innenriks

– Kulturdirektørane vel heller pensjonskamp enn å levere juleframsyningar til Oslos befolkning, seier leiar Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene i ei pressemelding.

Kulturstreiken har no vart i over 40 dagar, og ei rekkje kulturtilsette er tekne ut i streik ved teater, orkester og opera. Streiken botnar i usemje om pensjonsutbetaling for kvinner, samanlikna med menns ordning.

– Vi blir tvinga ut i streik for noko som burde vere sjølvsagt i 2021, at kvinner og menn skal ha lik pensjon, seier Røsjø.

Partane har tidlegare møttest hos Riksmeklaren for å prøve å semjast, utan hell.

Arbeidsgivarorganisasjonen Spekter har påpeika at den noverande ordninga gir pensjon frå første krone, og at den har dei høgaste sparesatsane som lova tillèt, i tillegg til å vere tariffesta.

(©NPK)