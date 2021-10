Høgres parlamentariske leiartrio klar

innenriks

Solberg blir parlamentarisk leiar, medan Helleland og Asheim blir høvesvis 1. og 2. nestleiar.

Partiet har elles fordelt desse roller i gruppestyret på Stortinget:

* Innpiskar Mari Holm Lønseth (Sør-Trøndelag)

* Medlem Heidi Nordby Lunde (Oslo)

* Medlem Margret Hagerup (Rogaland)

* Stortingets 1. visepresident Svein Harberg (Aust-Agder)

Også Høgres nestleiarar Jan Tore Sanner og Tina Bru møter i gruppestyret.

– I dag går startskotet for ei skikkeleg arbeidsøkt. Vi har utruleg mykje å gjere. Høgre skal vere eit tydeleg og konstruktivt opposisjonsparti til Støre-regjeringa. Vi skal jobbe hardt med å formidle ideane og løysingane våre, både her i Stortinget og når vi skal reise land og strand rundt, seier Erna Solberg som no er tilbake som parlamentarisk leiar etter eit opphald på åtte år medan ho var statsminister.

Høgres stortingsgruppe består av 36 representantar frå alle landsdelar, og det er gruppestyret som leier og samordnar arbeidet i stortingsgruppa.

