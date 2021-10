Rektor ved Kongsberg-skule: – Det er mange som er prega

innenriks

– Vi skal møte elevane på ein god måte. Det er nokre som er meir involverte enn andre, og dei må vi ta spesielt vare på. Vi skal vere til stades og vise omsorg for elevane, seier rektor Baard Olsen ved Vestsiden ungdomsskule til Laagendalsposten.

Han seier at alt av fagleg opplegg blir sett på vent, og at fokuset no er å samtale og å ta vare på elevane.

– Det er mange som er prega her i dag, seier rektoren.

Også ved barneskulane i byen blir det planlagt samtalar om den tragiske hendinga, skriv avisa.

(©NPK)