Over 1.300 villrein felt på Hardangervidda

innenriks

– For mange har nok årets jakt vore spesiell og prega av uvisse om framtida. Vi er glade for at jegerane likevel har bidrege til å skaffe viktig informasjon om situasjonen på Hardangervidda ved å sende inn skrantesjukeprøver av dei felte dyra, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Veterinærinstituttet har testa meir enn 1.300 villrein frå Hardangervidda for skrantesjuke frå jakta i haust, og totalt meir enn 3.300 villrein frå dei ulike villreinområda i år.

– Vi er glade for at det ikkje er funne fleire positive dyr under jakta no i haust. Det styrkjer antakinga om at vi er tidleg i sjukdomsforløpet og gir oss tru på at det er mogleg å kjempe mot denne sjukdommen, seier administrerande direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag frå departementa å vurdere om eit ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda er nødvendig etter ferdig jakt. Ei fagleg vurdering skal leverast til departementa innan 12. november.

