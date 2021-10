Høie overleverte nøkkelkort og målestokken til Kjerkol

innenriks

– Gratulerer så mykje. Eg er veldig glad for at det er akkurat du som skal overta etter meg. Eg veit at du har eit brennande engasjement for helsetenesta. Med deg som helseminister er norsk helseteneste i trygge hender, sa Bent Høie.

Han minte om at pandemien ikkje er over enno.

– Det blir hard jobbing frå første time. Det er ein krevjande situasjon sjølv om det heldigvis går betre no, sa han før han overleverte både blomster, nøkkelkort og tommestokken.

Kjerkol sa at det er med ærefrykt ho tek over etter Høie.

– Du fekk ei lang vakt. Du skreiv deg inn i liva til nordmenn, sa ho.

Kjerkol fekk spørsmål mellom anna om Ullevål sjukehus, som Ap-Sp-regjeringa ikkje reddar frå nedlegging. Ho ville ikkje svare på detaljar om politikken.

– I dag er det ingen garantiar, i dag er det seremoniar og nøkkeloverrekking, sa ho.

Men investeringar i den offentlege helsetenesta er i alle fall blant prioriteringane, ifølgje Kjerkol.

