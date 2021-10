Gram overtok Kommunaldepartementet frå to statsrådar

innenriks

– Når vi først skulle tape valet, kunne det ikkje vore til ein betre mann, slo avtroppande kommunalminister Nikolai Astrup (H) fast då han og avtroppande distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) gav påtroppande kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nøkkelen til departementet.

Statsrådsposten til Gram slår saman dei to Astrup og Helleland har hatt, men sistnemnde håpar likevel at Gram vil ta med seg digitaliseringsarbeidet vidare.

– Eg er veldig glad for at distriktsministerposten består og synest det er eit klokt val som Arbeidarpartiet og Senterpartiet har teke. Sjølv om det ikkje lenger skal vere ein eigen digitaliseringsminister, håpar eg du held fram det arbeidet, sa ho – og understreka at ho var veldig fornøgd med at det var ein trønder som skulle ta over departementet.

Gram sjølv takka dei to avtroppande ministrane for jobben dei har gjort og sa han gler seg til å ta fatt på arbeidet.

– Det er mange viktige politiske saker som dette departementet blir viktig i oppfølginga av. Spesielt når det gjeld velferdstenestene, som kommunane har ansvaret for å følgje opp. Også når det gjeld å ta heile landet i bruk, er det opplagt at distriktsdepartementet har eit ansvar, sa han.

(©NPK)