ECDC: Forverra koronasituasjon i 29 europeiske område

Som i Noreg bruker ECDC eit fargesystem for å fortelje noko om kor ille smittesituasjonen i eit land er. Fargane er grøn, oransje, raud og mørkerød.

Grøn vil seie at området har eit lågt smittetrykk og dessutan ein låg positivitetsrate, og mørkeraud betyr at det er eit svært høgt smittetrykk.

Områda der situasjonen har vorte verre er som følgjer, med tidlegare farge i parentes:

Til oransje

* Tsjekkia – Severozápad (grønt), Severovýchod (grønt), Jihovýchod (grønt) og Střední Morava (grønt).

* Danmark – Syddanmark (grønt).

* Finland – Åland (grønt).

* Italia – Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (grønt).

* Noreg – Vestland (grønt).

* Polen – Warmińsko-mazurskie (grønt) og Mazowiecki regionalny (grønt).

Til raudt

* Finland – Länsi-Suomi (oransje), Helsingfors-Uusimaa (oransje), Etelä-Suomi (oransje) og Pohjois- ja Itä-Suomi (oransje).

* Hellas – Sterea Ellada (oransje).

* Ungarn – Észak-Alföld (oransje) og Dél-Alföld (oransje).

* Luxembourg – Luxembourg (oransje).

* Nederland – Limburg (NL) (oransje).

* Noreg – Nordland (oransje) og Trøndelag (oransje).

Til mørkeraudt

* Bulgaria – Yugozapaden (raudt).

* Hellas – Anatoliki Makedonia, Thraki (raudt) og Thessalía (raudt).

* Romania – Centru (raudt), Sud-Est (raudt) og Sud-Muntenia (raudt).

* Slovakia – Stredné Slovensko (raudt) og Východné Slovensko (raudt).

I følgjande område har situasjonen forbetra seg

* Danmark – Nordjylland (oransje til grønt).

* Frankrike – Centre – Val de Loire (oransje til grønt), Bourgogne-Franche-Comté (oransje til grønt), Grand Est (oransje til grønt) og La Réunion (oransje til grønt).

* Hellas – Notio Aigaio (raudt til oransje) og Dytiki Ellada (raudt til oransje).

* Italia – Liguria (oransje til grønt), Basilicata (raudt til oransje) og Friuli-Venezia Giulia (oransje til grønt).

* Noreg – Rogaland (oransje til grønt), Viken (raudt til oransje) og Agder (oransje til grønt).

* Portugal – Região Autónoma då Madeira (oransje til grønt).

* Spania – Aragón (raudt til oransje), Andalucía (oransje til grønt), Región de Murcia (oransje til grønt), Ciudad de Ceuta (oransje til grønt) og Ciudad de Melilla (raudt til oransje).

Frå måndag 5. juli endra regjeringa terskelen for reiseråd for at norske råd skal harmonisere med råda i resten av europa.

På grunn av dette er det store moglegheiter for at endringane ECDC gjer òg vil gjelde for Noreg.

I partalsveker vurderer regjeringa om det skal opnast opp, og i oddetalsveker vurderer dei om land skal få strengare krav.

I tillegg til grøn, oransje, raud og mørkeraud bruker regjeringa òg fargane lilla og lysegrå.

Dette er land som har krav om innreisekarantene av ulike grunnar, men det er uvisst kva land som får desse fargane før råda blir oppdaterte.

