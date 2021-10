Sp fekk ikkje Ap med på å redde Ullevål sjukehus

innenriks

Regjeringa vil sørgje for at heile befolkninga i Groruddalen så raskt som mogleg får lokalsjukehustilbod ved Nye Aker sjukehus og gjennomføre endringar i sjukehusstruktur i Oslo i samsvar med vedtekne planar, heiter det i Hurdalsplattformen.

Ullevål sjukehus skal leggjast ned som planlagt og i staden skal ein byggje opp andre sjukehus i hovudstadsregionen.

– Det ei heilt kjend historie at vi har ulikt syn på den saka, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum om det som har vorte eitt av mange kompromiss mellom dei to regjeringspartnarane.

– Vi la fram argumenta våre, som vi meinte var gode, for å finne ei anna løysing enn den som no har vorte valt. Så hadde Ap eit anna standpunkt, og til slutt så vart det konkludert slik, seier Vedum.

Sp har tidlegare teke til orde for å behalde Ullevål sjukehus, og Vedum har tidlegare sagt at han vil leggje all kraft på å få med Støre på å behalde sjukehuset. Førre månad gjekk Sps Jan Bøhler ut og fastslo at Sp ikkje kan sitje i ei regjering som vil leggje ned Ullevål sjukehus.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre understrekar at det kjem til å vere sjukehusdrift på Ullevål sjukehus i fleire år framover.

– Det er mange spørsmål vi enno ikkje har teke stilling til, med tanke på tomta og alle slike ting. Det må gjerast på ein klok måte, og det vil helseministeren i denne regjeringa følgje nøye med på, seier Støre.