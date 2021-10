NHO: Ap og Sp gir arbeidslivet mindre fleksibilitet

innenriks

Dette er uheldig i ei tid der det er behov for å få fleire i arbeid, og det vil særleg ramme små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplassar i distrikta, meiner NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Faste tilsetjingar er og skal vere hovudregelen i norsk arbeidsliv, men moglegheita til å sikre arbeidskraft ved behov er ein fordel både for den tilsette og bedrifta, seier Almlid.

Ap-Sp-regjeringa vil mellom anna styrkje føreretten til auka stilling og retten til heiltid i lovverket ved at arbeidsgivar må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

(©NPK)