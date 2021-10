Mcdonalds-topp i Noreg går av etter kritikk om arbeidsforhold

innenriks

Det er Foods Folk Noreg som opplyser om Kleivans fråtreding i ei pressemelding onsdag, skriv Bergensavisen.

– For McDonalds er trygge arbeidsplassar nøkkelen til suksess. Når vi no har sett så store avvik som det Arbeidstilsynet oppdaga på Arken, og det skjer under leiinga mi, så er det til sjuande og sist mitt ansvar. Vi har vorte samde om at det vidare arbeidet best blir handtert med ein ny person i leiarstolen, seier Børre Kleivan i pressemeldinga.

Kritikken har gått på at dei tilsette jobba lange vakter utan pausar slik at enkelte har segna om. I tillegg skal tilsette ha vorte pressa til å arbeide trass i sjukdom.

