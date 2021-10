Kravet til Tolga-brørne mot kommunen til Høgsterett

innenriks

Ankeutvalet i Høgsterett bestemde onsdag at saka til brørne vil få ein full gjennomgang med fem dommarar. 17. juni fekk brørne ikkje medhald då Eidsivating lagmannsrett avviste å behandle kravet om at brørne vil det skal vere Tolga kommune og ikkje staten dei skal reise erstatningssaka mot.

Brørne Lars Peder og Magnus Holøyen gjekk til søksmål mot Tolga kommune etter at dei vart registrerte med psykisk utviklingshemming utan at dei hadde diagnosen, og vart sett under verjemål mot sin vilje.

Advokaten til Tolga-brørne, Nicolai Skjerdal, har varsla at saka ville bli anka og no vil Høgsterett avgjere om brørne kan saksøkje kommunen, eller om ei sak som omhandlar brot på artikkelen i menneskerettslova 13, berre kan bli reist mot staten.

Skjerdal har uttalt at han meiner ei erstatning bør komme frå dei som er ansvarlege.

– Vårt syn er at all den stund kommunen openbert er forplikta til å følgje menneskerettane, så må det òg vere høve til å halde dei ansvarleg og ikkje sende rekninga vidare til staten, sa Skjerdal då anken til Høgsterett vart levert.

