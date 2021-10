Jan Bøhler: Svært skuffa over Ullevål-avgjerd i regjeringsplattforma

innenriks

Å forhindre at Ullevål sjukehus blir nedlagt var blant Sps kampsaker på veg inn i regjering. Då regjeringsplattforma vart presentert onsdag, vart det klart at Sp måtte sjå det slaget tapt.

Til NTB seier Bøhler at han er svært skuffa over at Ap har fått pressa gjennom sitt syn på sjukehusplanane i Oslo.

– Det var vår viktigaste sak i valkampen her i byen å verne Ullevål sjukehus. Derfor vil eg engasjere meg endå meir for å redde Ullevål framover – og eg vil ikkje ha noka rolle i regjeringssystemet, seier den tidlegare Ap-politikaren.

Å hindre at Ullevål sjukehus blir lagt ned var òg sjølve årsaka til at Bøhler melde seg ut av Arbeidarpartiet og inn i Sp – eit partibyte som vekte stor oppsikt.

– Eg er sikker på at vi har rett i at det gir betre ressursbruk og betre helsetenester å satse på Ullevål sjukehus, og eg håpar og trur at den nye regjeringa etter kvart må snu i denne saka, seier Bøhler.

Etter at Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum saman med Ap-leiar Jonas Gahr Støre hadde presentert den nye regjeringsplattforma, fekk Vedum spørsmål om kva han trudde Bøhler ville seie om at Ullevål skal leggjast ned.

– Jan Bøhler snakkar eg godt med. Han er heldigvis ein god og tydeleg representant for Oslos interesser. Eg kjem til å ha tett og løpande kontakt med han. Også er han heilt sikkert glad for det som er slått tydeleg fast om Aker sjukehus, sa Vedum til NTB.

I Hurdalsplattforma står det at regjeringa vil sørgje for at innbyggjarane i heile Groruddalen så raskt som mogleg får lokalsjukehustilbod ved Nye Aker sjukehus, og dermed gjennomføre endringar i sjukehusstruktur i Oslo i samsvar med vedtekne planar.

