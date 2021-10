innenriks

Regjeringsplattforma inneheld òg eit løfte om å halde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringa skriv at dei ønskjer å gjere formuesskatten meir rettferdig, ved å auke skatten for personar med store formuar, medan botnfrådraget blir auka.

Inntektsskatten for dei med inntekter under 750.000 kroner skal senkast, medan dei over skal få auka skatt.

Både fagforeiningsfrådraget og pendlarfrådraget skal aukast. Det førstnemnde frådraget skal etter planen doblast.

