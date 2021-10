Frp: Sløsefesten held fram

innenriks

– Det skal ausast ut endå fleire milliardar på milliardar til bistand, innvandring/integrering og symbolske klimatiltak. Samtidig blir det hevda at skattar og avgifter skal haldast på dagens nivå samla sett. Dette går ikkje i hop, seier Listhaug i ein kommentar til den nye regjeringsplattforma.

– Vi er bekymra for at vanlege folk blir sitjande med rekninga for festen. Når vi på toppen av det veit at SV skal inn i dette, er det berre å halde på lommeboka, seier Listhaug vidare.

Listhaug seier ho er skuffa over at det blir ein auke i CO2-avgifta, som ho meiner vil bidra til utflagging av arbeidsplassar og redusert verdiskaping. Også den planlagde elektrifiseringa av norsk sokkel meiner ho vil verke drivande for straumprisen for norske familiar og landbasert industri.

(©NPK)