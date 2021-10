Fleire skadde og døde på Kongsberg – politiet trur gjerningsmann handla åleine

innenriks

– Vi kan dessverre stadfeste at det er fleire skadde og omkomne etter hendinga. Dei skadde er køyrde til sjukehus, seier Øyvind Aas, politisjef i Drammen.

Det starta med ei melding frå politiet klokka 18.28 om at ein person hadde skote etter folk med pil og boge i Kongsberg. Eit større område i sentrum vart sperra av og evakuert.

Ein omfattande politioperasjon vart sett i gang, og vitne melde om eit titals ambulansar som var på veg mot Kongsberg. 20.30 stadfesta politiet at fleire var skadde og døydde.

– Handla åleine

– Mannen som har utført handlinga, er arrestert av politiet, og det går føre seg ikkje aktivt søk etter fleire personar. Ut frå dei opplysningane vi har, er det éin person som stod bak dette, seier Aas.

Politiet stadfesta deretter at dei rekna situasjonen for å vere under kontroll.

Fleire av dei skadde vart køyrde til sjukehuset på Kongsberg, medan Drammen sjukehus vart sett i beredskap. Oslo universitetssjukehus tok på seg ansvaret for å koordinere AMK-operasjonen.

I tillegg vart åtte ambulansar sende frå Oslo, stadfestar pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssjukehus til NTB.

– Stor aktivitet

Eit vitne NTB har snakka med, fortel at det i løpet av kvelden har vore stor aktivitet i sentrum av byen.

– Eg høyrde at alarmen gjekk på Coop, men tenkte ikkje så mykje på det. Så høyrde eg at det kom ambulansar og politibilar, seier Marit Hoefle, som bur i Christian IV. dess gate Kongsberg sentrum, til NTB.

Hoefle bur like bak Coop Extra-butikken der delar av hendinga i Kongsberg skjedde. Politiet har stadfesta at det er omkomne og fleire skadde i hendinga.

Ho seier i 21-tida onsdag kveld at politiet går rundt med lommelykter og ser gjennom garasjar og bakgardar i Kongsberg sentrum.

Hoefle seier at det i løpet av kvelden har vore stor aktivitet og mykje politifolk som har gått inn og ut av eitt av nabohusa deira.

– Det er veldig mange svartkledde politifolk som går rundt her. Det har òg vore politi som har banka på hos oss og spurt om vi har det bra, seier ho.

Fleire åstader

Politiet seier at gjerningsmannen har gått rundt, og at det derfor er fleire åstader over eit større område.

I tillegg til politiet frå Søraust, bidrog politiet frå Oslo og beredskapsstroppen (Delta) i aksjonen. Fleire luftambulansar vart sende til staden.

Det vart først meldt at vitne fortalde at militære styrkar hjelpte til i aksjonen, men Forsvarets operative hovudkvarter seier til NTB at dei ikkje har vorte bedne om å hjelpe.

– Operasjonssentralen vår har heller ikkje lagt nokon ressursar i denne saka, seier talsperson Preben Aursand ved FOH.

Arrestert

Politiet vil ikkje gå i detaljar om korleis arrestasjonen av gjerningsmannen fann stad. I ei pressemelding stadfesta politiet at det er ein mann som er arrestert, og at det ikkje går føre seg eit søk etter fleire gjerningspersonar.

Politiet seier det er for tidleg å svare på spørsmålet om det dreier seg om ein terroraksjon.

Politiet tryggingsteneste (PST) har stadfesta at dei har vorte orienterte om saka. Det er òg justisminister Monica Mæland vorte.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først melde at PST var orientert.

Ordførar: Har ikkje ord

Ordførar Kari Anne Sand seier kommunen har mobilisert og sett krisestab for å kunne ta imot ramma.

– Det er ein tragedie for alle dei som er ramma. Eg har ikkje ord, seier Sand til VG.

Det har vorte oppretta eit senter der pårørande og andre involverte kan få bistand på Gyldenløve Hotell, skriv Laagendalsposten.

– Vi prøver å løyse situasjonen og vareta dei som er ramma på ulike måtar, seier ordføraren.