Fleire permitterte eldre må betale tilbake dagpengar

innenriks

Rundt 230 permitterte over 67 år søkte dagpengar. Ingen over 67 år har rett på dagpengar, og desse søkjarane fekk ved ein feil forskotsbetaling – pengar som Nav no krev tilbake, ifølgje NRK.

– Vi var ikkje i stand til å handtere den ordinære saksinngangen på dagpengar, så vi laga ei forskotsløysing. Den kom på plass etter to dagar, og då var det avgrensa kor mange tilleggskontrollar vi kunne leggje inn, seier kunnskapsdirektør Yngve Åsholt i Nav.

Dette er aldersdiskriminerande, meiner stortingsrepresentant i Frp, Erlend Wiborg. Han peikar på at Frp vart nedstemt i Stortinget då dei foreslo at eldre skal ha rett til dagpengar.

– Yngre generasjonar må stå endå fleire år i arbeid for å få ein grei pensjon. Det at dei andre partia vel å stemme ned Frps forslag, synest eg er synd. Men vi kjem til å ta opp igjen forslaget fram til vi vinn gjennom, seier han.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeidsdepartementet seier at det å endre reglane og aldersgrensene for dagpengar krev ei grundig utgreiing – eit arbeid som allereie er i gang, understrekar han.

(©NPK)