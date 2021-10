Dette er politikken til den nye regjeringa

innenriks

Etter veker med samtalar på Hurdalsjøen Hotell la dei to partia onsdag fram politikken dei har vorte samde om.

Konklusjonane er samla i ein 83 sider lang regjeringserklæring kalla «Hurdalsplattformen».

Her er nokre av hovudpunkta:

* Troms og Finnmark fylke skal løysast opp, og partia opnar òg for oppløysing av Viken.

* Klimautsleppa skal kuttast med 55 prosent mot 2030 samanlikna med 1990, og CO2-avgifta skal aukast til om lag 2.000 kroner i 2030.

* Det samla skatte- og avgiftsnivået på folks inntekter skal haldast uendra. El- og drivstoffavgifta skal reduserast.

* Medlemskapen i EØS og Nato ligg fast.

* Firarkravet i matematikk for å komme inn på lærarutdanninga skal bort.

Støre meiner valløfte blir innfridde

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier partiet har fått innfridd alle dei 40 punkta i hundredagarsplanen som Ap la fram før valet.

– Dette er ei plattform vi er svært god tilfreds med i Ap. Stortingsgruppa slutta seg varmt til henne, og plattforma leverer på våre sentrale saker: arbeid, velferd og klima, seier Støre.

– Dette har vi ikkje fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi vorte samde om det aller meste i desse punkta, legg han til.

Tidlegare onsdag vart regjeringsplattforma godkjend av stortingsgruppene i dei to respektive partia.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier dei to partia har jobba som team for å finne dei beste løysingane.

– No får vi ei regjering som ikkje køyrer over, men lyttar til og ser folk, og som utviklar heile Noreg, seier han.

Ullevål-nederlag for Sp

Ap og Sp er samde om mykje, men det var på førehand knytt spenning til fleire av punkta i plattforma.

Avgjerda om at Ullevål sjukehus i Oslo skal leggjast ned som vedteke, er truleg tung å svelgje for Sp-leiaren. Under pressekonferansen påpeika han at det skal bli eit godt lokalsjukehus for Groruddalen med Aker sjukehus.

– Og så er det ei heilt kjend historie at vi har ulikt syn på den saka. Sånn er det i ei regjeringsplattform at ein må finne fram til dei gode felles løysingane, og då har vi landet på den plattforma som er her no, seier Vedum.

Ap-gjennomslag på klima

Sp har òg bøygd av i klimapolitikken, som ligg nærare det Ap gjekk til val på.

Sp har tidlegare motsett seg forslaget om å auke CO2-avgifta til 2.000 kroner i 2030, men går no med på dette i regjeringsplattforma.

Det er derimot uklart kor stor effekt avgiftsauken vil få på pumpeprisen. Ap og Sp skriv i regjeringsplattforma at drivstoffavgiftene skal reduserast, men ikkje kor mykje.

I valkampen tok begge parti til orde for i stor grad å skjerme bilistane frå auka CO2-avgift.

Meir restriktiv rovdyrpolitikk

I regjeringsplattforma heiter det at målet med dette er å «redusere belastninga for beitenæringane og lokalsamfunn».

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier at det kjem tydeleg fram at det er ei politikkendring, der ein skal lytte meir, ha eit effektivt uttak og at dei skal gå gjennom rovdyrpolitikken.

– Hovudpoenget er at ein skal lytte meir til dei som er ramma av politikken, seier han.

Må forhandle

Ap og Sp dannar ei mindretalsregjering. Det betyr at innhaldet i regjeringsplattforma òg vil bli gjenstand for forhandlingar i Stortinget.

Støre og Vedum har allereie sagt tydeleg at dei har SV som den føretrekte budsjettpartnaren sin, og ifølgje Støre er det mykje i regjeringsplattforma som SV og partileiar Audun Lysbakken vil kjenne igjen.

– Det er punkt der han vil meine at kurs eller vektlegging burde vore ein annan. Kjenne eg SV rett, vil dei nok gi uttrykk for det, seier Støre.

