Bondelaget fryktar for matproduksjonen etter gjødsel-stans

innenriks

– Dette er ein dramatisk situasjon som eg ikkje kan sjå at vi har opplevd tidlegare, seier leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag til NRK.

På grunn av sterk prisvekst og ein uføreseieleg internasjonal marknad vil ikkje Felleskjøpet Agri selje mineralgjødsel inntil vidare, kunngjorde dei overfor Nationen onsdag.

– Det skaper ei uvisse for matproduksjonen både i Noreg og andre land. Det har potensial i seg for å gi negative konsekvensar for matproduksjonen, seier Gimming.

Han legg likevel til at det er lenge til vekstsesongen, og at det er uvisst kva som vil skje fram i tid.

Kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet seier det er umogleg for Felleskjøpet å selje ei vare dei ikkje veit kva dei må betale for framover i tid.

Han meiner likevel at bøndene ikkje treng å frykte for vekstsesongen.

– Vi har fått forsikringar frå hovudleverandøren vår Yara om at dei har ambisjonar om å oppfylle forpliktingane sine overfor den norske marknaden inn mot våren 2022, seier han.

(©NPK)