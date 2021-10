Ap vedgår tre nederlag i Hurdalsplattforma

innenriks

I sommar lanserte Arbeidarpartiet ein 100-dagersplan med 40 saker dei vil arbeide for at ei ny regjering innan 100 dagar skal leggje fram forslag om.

I det Ap omtaler som eit pressenotat, innrømmer partiet at dei ikkje har fått fullt gjennomslag for tre av punkta i planen i Hurdalsplattforma.

Det gjeld innleige, skulefritidsordning og abort.

Tapte abortkamp

Ap ville forby innleige som fortrengjer faste tilsetjingar, men i plattforma står det i staden at regjeringa skal «sette i gang et lovarbeid for å avgrense bemanningsbransjens omfang og rolle.".

Ap ville òg innføre fem timars gratis kjernetid i skulefritidsordninga (SFO) for alle førsteklassingar. I plattforma står det i staden at regjeringa gradvis vil innføre gratis SFO for alle førsteklassingar.

– Ambisjonen er den same, men det er ikkje ei like tydeleg markering på at vi klarer det dei 100 første dagane. Vi treng meir tid, skriv partiet i pressenotatet.

Abort

I 100-dagersplanen sa Ap òg at dei vil «Oppheve innskrenkingane i dei siste åra i kvinners rett til sjølvbestemd abort».

I Hurdalsplattforma skriv Ap og Sp i staden at dei vil «Setje ned eit utval som skal sjå på føresegnene til abortlova, oppfølginga av kvinner som tek abort, og alternativ til dagens abortnemnder. Regjeringspartia står fritt til å søkje fleirtal i Stortinget for standpunkta sine om abortlova.".

I notatet påpeikar Ap likevel at 37 av dei 40 punkta i 100-dagersplanen er hukte fullt og heilt av.

– Mange stader er formuleringane i plattforma identiske med dei i 100-dagersplanen.

(©NPK)