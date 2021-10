«Knivstikking» i Skien kan ha vore ulykke

innenriks

– Ut frå den informasjonen vi har no, så er det ein hypotese at skadane kan ha skjedd som følgje av ei ulykke eller eit fall eller liknande, seier fungerande politistasjonssjef Sigrid Dahl ved Grenland politistasjon i ei pressemelding.

– Dette vil vi få meir klarheit i når vi har fått avhøyrt fornærma, seier ho.

Væpna aksjon

Politiet leitar ikkje etter ein konkret gjerningsperson.

Vitne fann den skadde mannen i 50-åra i 18.30-tida onsdag og melde frå til politiet. Det førte til ein væpna aksjon frå politiet, og både hundepatruljar og helikopter hjelpte til i søket etter ein gjerningsperson.

Turgåarar vart bedne om å halde seg unna Åletjern og Ugleveien i Skien.

– Vi har forståing for at dette vart opplevd skremmande for dei som bur i nærområdet. Det er viktig å seie at vi ut frå dei opplysningane vi no har, ikkje har grunn til å seie at dei som bur i nærområdet, skal kjenne seg utrygge, seier Dahl.

Ingen kniv inne i biletet

Politiet melde først at det var ei knivstikking, men hadde endra teori onsdag morgon.

– Det ikkje er nokon grunn til å tru at det har vore ein kniv med i biletet her. Han sa sjølv at han var knivstukken, og vedkommande vart køyrd til sjukehus ganske raskt, seier Erik Gunnerød i Sør-aust politidistrikt til VG.

Politiet snakka med mannen, og aksjonen vart trappa ned etter denne samtalen.

– Det har ikkje vore noko aktivt søk i natt, og slik situasjonen er no har vi ingen grunn til å tru at det har vore ein mann ute i skogen, seier han.

Det skal berre ha vore snakk om overflateskadar, og mannen er no utskriven frå sjukehuset.

