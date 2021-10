Vil fjerne øyremerkinga av barnevernsmidlar

innenriks

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringa å fjerne øyremerkinga av tilskotet til stillingar i barnevernstenesta. Kommunane vil i så fall få 800 millionar kroner til dette formålet innbakt i rammetilskotet.

Til saman foreslår den avtroppande Solberg-regjeringa å auke overføringane til kommunane med 1,3 milliardar kroner over to år. Dette for å styrkje gjennomføringa av barnevernsreforma som blir sett i kraft 1. januar neste år.

Regjeringa foreslår òg at kommunane skal få 77 millionar i kompensasjon for at dei no skal krevje mastergrad for å gjere «nærmare bestemte» oppgåver i barnevernet. Nytilsette i barnevernsinstitusjonar må ha bachelorgrad ifølgje dei nye kompetansekrava.

(©NPK)