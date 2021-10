Vedum fekk gjennomslag: Staten skal ikkje bruke PR-byrå

innenriks

– Det har komme heilt ut av kontroll korleis den bransjen berre veks og veks, seier Vedum til VG.

Han avslører til avisa at det står i regjeringsplattforma til den påtroppande regjeringa, som etter planen tiltrer torsdag, at staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide eigen kompetanse, og at statlege verksemder sine kjøp av tenester skal kraftig reduserast. Utover informasjons- og haldningskampanjar skal slike tenester som hovudregel ikkje blir nytta.

Han understrekar at det kan finnast unntak frå hovudregelen, men at denne opninga ikkje skal vere eit smotthol for likevel å bruke PR-byrå.

– Verdimessig handlar det om folkestyre, og at vi ikkje byggjer opp ein større og større sånn type bransje. Det skal vere lik tilgjengelegheit for politikken for alle, og vi må vere nøkterne i den offentlege pengebruken, seier Vedum.

