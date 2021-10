Tidlegare Krf-topp blir ny generalsekretær i Actis

innenriks

Hansen, som tidlegare har vore nestleiar i KrF og leiar i KrFU, kjem frå jobben som kommunikasjonssjef i Horten kommune, der ho har vore sidan 2014.

– Det er ei spennande utfordring å kunne bidra til at Actis framleis skal vere ein premissleverandør og pådrivar for utforminga av ein ansvarleg ruspolitikk i Noreg. Eg ser fram til å spele på lag med dei ulike organisasjonane og sekretariatet i Actis for å setje rus- og spelepolitikk på dagsordenen, seier Hansen.

Inger Lise Hansen tiltrer startar i stillinga som generalsekretær 10. januar.

