Støre om kuttet i formuesskatt: – Ikkje ein politikk vi meiner er rett

Heilårseffekten av letten er sett til 535 millionar kroner.

– Det er attkjennande høgretonar, og ikkje politikken vi meiner er rett. Vi meiner dei med mest i formue og inntekter kan betale litt meir, sånn at det blir kutt for folk med lågare inntekter. Vi håpar vi har høve til å gjere endringar i tilleggsbudsjettet vårt, seier Støre.

Han vil likevel ikkje avvise kuttet her og no.

– Eg kommenterer ikkje detaljar, men dette er heilt openbert ein politikk vi ikkje ville ha lagt opp til, seier han.

Nødvendig med kraftfulle tiltak

I statsbudsjettet foreslår regjeringa mellom anna å auke CO2-avgifta med 28 prosent.

– Vi treng kraftfulle tiltak for å få ned klimagassutsleppa. Arbeidarpartiets syn på avgifter har vore at dersom éi avgift går opp, skal ei avgift eller skatt ned. Og det må vere ei rettferd i det, slik at ikkje nokre grupper blir spesielt ramma, seier Støre til NTB.

Han vil ikkje kommentere detaljar i budsjettet.

– Dette må vi sjå heilskapen av før vi kan konkludere med kva vi vil gjere av endringar i budsjettet, seier han.

Rett med høg pengebruk under korona

Oljepengebruken blir kutta med 84 milliardar kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022 og er no innanfor handlingsregelen på 3 prosent.

Støre seier at det er rett både at pengebruken frå oljefondet har vore høg under koronakrisa, og at den no går ned. Han vil ikkje kommentere om han synest oljepengebruken er på rett nivå i budsjettet til Solberg-regjeringa

– Eg må sjå heilskapen og vil ikkje binde meg til eit nivå, seier han.

Støres regjering får kort tid på seg til å komme med endringane sine i budsjettet.

– Vi får kanskje 10–14 dagar. Det set nokre grenser. Sånn er det for ei ny regjering.

