Sparebank 1: Unge i distrikta kjem godt ut

innenriks

– Unge i distrikta kjem veldig godt ut.

Det er den omgåande reaksjonen på forslaget til statsbudsjett frå forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Dei med lågare og middels inntekter nyt godt av jobbskattefrådraget for unge under 30 år på opptil 5.170 kroner. I tillegg kjem eit langt lågare botnfrådrag for reiseutgifter for alle som bur i distriktskommunane, noko som utgjer ei skattelette på opptil 2.200 kroner, skriv han i ein e-post til NTB.

Han trur mange òg vil merke at det er foreslått større avgifter på hybridbil og elbilar, trass i framleis klar favorisering av elbil. Pumpeprisen på bensin stig med over 50 øre pga. auka CO2-avgift.

Gundersen trur fort det kan bli omkamp om desse punkta når ei ny regjering kjem i gang.

(©NPK)