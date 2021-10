Solberg: Støre har mykje å hente på å vere samd med Høgre

innenriks

Solberg møtte pressen etter at ho tysdag hadde søkt kongen om avskjed. Etter åtte år som statsminister er Solberg klar i sine råd til den påtroppande regjeringa når det gjeld å søkje støtte i Stortinget.

– Den nye regjeringa vil ha mykje å hente på vere samd med oss, sa Solberg og trekte spesielt fram klimarekneskapen og ikkje minst langtidsplanen for Forsvaret.

Solberg er oppteken av at Høgre vil halde fram med å stå fram som eit ansvarleg og føreseieleg parti, også i opposisjon. Ho trekte fram klimatiltaka regjeringa la fram i forslaget til statsbudsjett tysdag, og at dette er noko som vil medføre omfattande krav om nye investeringar for næringslivet

– Dei som investerer no treng langtidsperspektiv, seier Solberg.

(©NPK)