Solberg: Politireforma vil stå seg godt

innenriks

Solberg-regjeringa har i løpet av dei åtte åra sine innført fleire reformer, blant dei politireforma og regionreforma. Under pressekonferansen tysdag fortalde den avtroppande statsministeren at ho trur politireforma vil stå seg òg i framtida.

– Eg trur politireforma kjem til å stå seg som ei heilt nødvendig reform. Det er viktig å hugse at politireforma vart gjennomført med ganske breitt samarbeid på Stortinget. Det var først og fremst Senterpartiet som meinte noko anna, sa Solberg som viste til at evalueringsrapportar viser at reforma gir betre resultat, meir rettstryggleik og betre kvalitet i avgjerdene.

– Det å ha større einingar og meir kompetanse gjer at du får betre kvalitet. Så eg trur at nokre av desse reformene, nye vegar, andre måtar å jobbe på, andre måtar å budsjettere på, kjem til å stå seg fint

– Så trur eg nødvendigvis ikkje at regionreforma er den reforma som vil stå seg best, rett og slett fordi reforma vart akkurat sånn som nokon av oss trudde det kom til å bli.

– Mitt primærstandpunkt er framleis at vi ikkje treng eit folkevalt mellomnivå i Noreg. At vi burde velje å organisere oss på litt andre måtar på det nivået.

(©NPK)