Solberg: Familiar blir kompenserte for auka CO2-avgift

I forslaget til statsbudsjett blir CO2-avgifta auka med 28 prosent. Og denne gongen blir ikkje prisen på bensin og diesel skjerma.

– Bensinprisen kjem til å bli høgare, men skal ein få fram alternative energiformer, må ein skape marknader for det, seier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Ho meiner klimafokuset i budsjettforslaget er det sterkaste nokosinne. Vidare viser ho til andre typar avgifter som regjeringa vil setje ned.

– Vi kompenserer med pendlarfrådraget, som blir sterkast for dei som bur i distrikta. Vi kompenserer gjennom forsikringsavgifta, som blir lågare for alle. Og så senkar vi elavgifta med 1,55 øre, som betyr at det blir ein kompensasjon til alle i Noreg. Viss du ser på gjennomsnittsauken for ein familie, så er det nok i overkant kompensasjon for dette, seier Solberg.

Ho meiner høgare pris på CO2 er nødvendig for å nå dei norske klimamåla.

