Sjeføkonom i DNB overraska: Strammare budsjett enn venta

– Dette viser ei avtroppande regjering som ønskjer å markere at vi no er tilbake til normalen igjen. Då skal òg pengebruken tilbake til normalen, seier Haugland til NTB.

DNB hadde anslått at oljepengebruken ville liggje på 366 milliardar kroner, men den landa på 322,4 milliardar.

– Det er betydeleg lågare enn vi hadde trudd. Eg vil seie eg er positivt overraska, det kan vere ei god vurdering å raske på med å normalisere pengebruken, seier Haugland.

Ho tviler på at ei ny Ap-Sp-regjering vil ønskje å auke oljepengebruken no.

– Regjeringa har gitt Støre & co. ei krevjande oppgåve. Det er vanleg at påtroppande regjering held seg til samla budsjettramme. Noko anna vil gi inntrykk av at vi får ei meir laussloppen regjering, seier ho.

