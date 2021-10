Riksadvokaten varslar gjennomgang av ransakingspraksis

innenriks

Debatten om regjeringsforslaget til rusreform, som ikkje vart vedteken, utløyste òg ein debatt rundt bruken av ransaking og andre tvangstiltak i samband med mindre narkotikasaker.

Under debatten vart det òg avdekt at det internt i påtalemakta er ulike syn på kva tvangstiltak som var tilgjengelege dersom ein person vart arresterte med mindre mengder narkotika.

I kjølvatnet av dette sende Riksadvokaten i april ut eit korrigerande brev til alle politidistrikta i landet, mellom anna om stans i ransaking av mobiltelefon ved mistanke om rusbruk.

No opplyser Riksadvokaten at det vil bli gjort ei ny undersøking av dette i første halvår 2022 for å sjå på om brevet til politidistrikta har forbetra handteringa til politiet av sakene. Det skriv Rett24.

– Undersøkinga skal kartleggje dagens praktisering av ransakingsreglane i narkotikasaker gjennom intervju, rutinegjennomgangar og ein saksgjennomgang. Hovudmålet er å finne fram til om det har vore systematiske feil eller manglar ved handteringa til politiet av tvangsmiddelbruken i mindre narkotikasaker, seier førstestatsadvokat Olav Helge Thue ved Riksadvokatembetet til juss-fagbladet.

