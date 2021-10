Ny elbilavgift haustar kritikk

innenriks

I statsbudsjettet foreslår regjeringa at ein skal betale ei omregistreringsavgift på 6.681 kroner for elbilar kjøpt mellom 2019 og 2022. For eldre elbilar blir rekninga 4.034 kroner.

Samtidig blir òg foreslått ei full trafikkforsikringsavgift for elbilar. Samla sett betyr desse avgiftene at vil bli dyrare både å eige og å kjøpe brukt elbil, påpeikar MDG.

– Dette er dårleg nytt for vanlege familiar som ønskjer å leve meir klimavennleg og går særleg ut over dei med dårleg råd, seier MDGs stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug i ein kommentar til NTB.

Også bilistorganisasjonen Naf er skuffa. Dette er ein kraftig nedtur for alle som har sett for seg å kjøpe brukt elbil, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf, som kallar dette er avgiftsbombe.

– Når det no blir like dyrt å registrere om ein elbil som ein dieselbil, kan det vippe potensielle elbilkjøparar over på diesel, som er det motsette av det styresmaktene vil, seier Ryste.

Ho peikar på at bruktmarknaden for elbilar er i startfasen og at det derfor er dumt å innføre ei slik omregistreringsavgift no.

I statsbudsjettet anslår regjeringa at ein samla skattefordel for elbilar blir utrekna til rundt 30 milliardar kroner i 2021. Det er over 10 milliardar meir enn dei tidlegare gjekk ut frå, noko som kjem av ein auke i elbilsalet i Noreg. Dei første åtte månadene av 2021 utgjorde elbilar over 60 prosent av alle nye bilar selt i Noreg, skriv E24.

