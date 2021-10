Mor, far og bestefar dømde for overgrep mot tre søsken

innenriks

Mora og bestefaren vart dømd til ni års fengsel, og faren vart dømd til åtte år. I tillegg må kvar av dei tre betale 450.000 til kvart av dei tre barna. Det var NRK som først omtalte dommen tysdag.

Overgrepa skal ha gått føre seg medan mora, faren og bestefaren, som er kvinna sin eigen far, budde saman frå siste halvdel av 2000-talet. Ifølgje tiltalen vart dei tre barna utsette for vald og grove seksuelle overgrep fram til ekteparet skilde lag og kvinna flytta i 2013. I ettertid vart barna omplasserte til fosterheim.

Saka vart etterforska, og dei tre som no er domfelte, vart første gong sikta i 2014. Statsadvokaten la likevel bort saka på bevisstillinga, men i 2019 vart saka teken opp på nytt og ny etterforsking sett i verk. Dette resulterte i nye siktingar mot dei tre, og tingretten skriv i dommen at det ikkje lenger er tvil om at barna er utsette for valden og dei seksuelle overgrepa, og at det har skjedd medan dei budde saman med foreldra og bestefaren.

Like funn

Barna skal ha forklart seg om at dei forutan seksuelle overgrepa, vart brende med lighter, sparka, slått og mobba, og at dei vart stengde ute, alt frå dei var ganske små. Barna var frå to og opp mot åtte år då overgrepa stansa i 2013.

Alle dei tre tiltalte nektar for å ha gjort noko med barna, men tingretten var ikkje i tvil om at overgrepa er skjedd slik barna har fortalt i tilrettelagde avhøyr. Vidare er forklaringane i den nye etterforskinga understøtta av samsvarande medisinske funn hos alle barna.

– Retten finn å kunne sjå bort frå dei tiltaltes forklaringar om at dei ikkje har utsett barna for vald eller seksuelle overgrep, står det i dommen.

– Kontinuerleg frykt

Det blir slått fast at overgrepa er gjort over tid, i heimen til barna, og at gjerningspersonane er barna sine aller næraste omsorgspersonar.

– Desse nære omsorgspersonane har utvilsamt skapt eit regime for barna som har vore prega av ei kontinuerleg frykt for å bli utsett for vald og seksuelle overgrep, skriv tingrettsdommar Øyvind Panzer lversen.

Dommen er førebels ikkje rettskraftig, og det er allereie sett av tid til ankesaka i Frostating lagmannsrett i februar neste år.

– Ein lette

Bistandsadvokat for barna, Trude Marie Wold, seier dommen uansett er ein stor lette.

– Sjølv om vi veit han blir anka, og at siste ord ikkje er sagt, så er dommen som kom i dag, viktig. Berre sjå på erstatningssummen, seier ho til Romsdals Budstikke.

Forsvararen for bestefaren, advokat Roy Peder Kulblik, seier til NRK at saka blir anka.

– Bestefaren er opprørt over å bli domfelt i saka. Han forstår ikkje korleis det er mogleg å bli domfelt med så mykje tvil som det var i saka, seier Kulbik.

