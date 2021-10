Melby: Rustesting av elevar er ulovleg

innenriks

Spørsmålet kom frå ein partifelle frå Venstre, Ane Breivik, som for tida er møtande vararepresentant for Sveinung Rotevatn på Stortinget.

Ho stilte fredag 8. oktober eit skriftleg spørsmål til kunnskapsministeren om skular og lærestader har heimel til å gjennomføre tilfeldig og vilkårleg rustesting av elevar i regi av skulen.

Melby klargjer at det ikkje finst ein slik heimel, og ho presiserer òg at det ikkje skal bli gitt negative sanksjonar overfor elevar som ikkje ønskjer å la seg teste.

– Dette er ein uheldig praksis som har gått føre seg over lang tid, og det er fint at ansvarleg statsråd er så tydeleg i svaret sitt. Elevar skal ikkje utsetjast for mistenkjeleggjering og ulovlege kontrolltiltak i skulen, seier Breivik.

