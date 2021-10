Mangel på solsikkefrø – kan ramme fuglebestanden i vinter

innenriks

– Situasjonen er katastrofal. Heile Europa er meir eller mindre støvsoge. Alle leverandørar har manko, manko, manko, seier solsikkefrøimportør Steinar Johansen på Hamar til NRK.

Coop Norge stadfestar til kanalen at dei er heilt utselde for frøa, på grunn av råvaremangel på verdsbasis. Også Felleskjøpet stadfestar at dei har lite solsikkefrø i butikkane sine.

– Solsikkefrøa vi sel kjem frå Sør-Europa, og det har vore utfordrande å få transportert dei nordover. Og så har det vore litt kaldt i delar av desse landa der dei blir produserte, slik at avlingane har vore litt forseinka, fortel kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet.

Solsikkefrø er populært som fuglemat. Fugleekspert Trond Berg i NRK Natur seier at dersom det blir vanskeleg å få tak i solsikkefrø framover, vil det gå utover bestanden av fuglar som overvintrar i Noreg.

– Når du tilfører norsk natur kanskje tusenvis av tonn med godsaker, har det ein konsekvens for naturen. Og på same måte har det konsekvensar når du trekkjer det tilbake igjen. Og det er nokon artar det har større konsekvensar for enn andre, seier han.

