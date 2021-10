LO skuffa over budsjettet – krev krafttak for arbeidsmarknaden

innenriks

Sjølv om arbeidsmarknaden har vore i meir eller mindre kontinuerleg betring sidan arbeidsløysetoppen i april i fjor, påpeikar LO at alt enno ikkje er roseraudt.

– Langtidsarbeidsløysa i Noreg er no på eit historisk høgt nivå. Sjølv om vi ser at ho er på veg ned, har vi knapt hatt fleire langtidsledige. Noreg er ikkje friskmeldt før vi har folk tilbake i jobb, og det er eit politisk ansvar, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

Ho viser til at meir enn ein av to arbeidssøkjarar har vore ledige i over eitt år. Dette er ifølgje LO nær dobbelt så mange som på det verste under finanskrisa.

– Etterverknadene av den internasjonale lågkonjunkturen og pandemien vil prege norsk økonomi ei god stund framover. Mange av langtidsarbeidssøkjarane kan halde fram med å vere utan jobb eller falle frå i arbeidslivet, påpeikar LO i ei pressemelding.

Forbundet er òg skuffa over at regjeringa held fram ABE-kutta.

– Nav har vore hardt pressa under pandemien. Trass i det har dei såkalla ABE-kutta halde fram. Regjeringa foreslår òg i det siste budsjettforslaget sitt å fortsetje desse kutta. Dette er kutt som rammar velferdsstaten og offentleg sektor, seier LO-leiaren.

