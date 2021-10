Høgsterett vil ikkje behandle ærekrenkingssak mot Dagbladet

innenriks

Det skriv Medier24.

Dermed er dommen til lagmannsretten der søksmålet blir avviste, rettskraftig.

– På vegner av klientane mine og på vegner av pressefridommen er det gledeleg at dommen til lagmannsretten blir ståande. Dommen godtek rolla til pressen som formidlar av viktige historier med verkelege menneske, som kan klargjere vanskelege tema som handteringa til samfunnet og rettssystemet av seksuelle overgrep mot barn, så lenge pressa gjer grundig arbeid og gir ei balansert framstilling som også varetek omsynet til den skulda, opplyser advokat Jon Wessel Aas.

Han representerer Dagbladet, ansvarleg redaktør Alexandra Beverfjord og journalist Jorun Gaarder.

Bakgrunnen for at mannen gjekk til søksmål er ei sak der ei kvinneleg kjelde stod fram i avisa. Ho skulda mannen for å ha gjort seg skuldig i eit overgrep mot henne då ho var barn. Mannen vart anonymisert, men sjølv meinte han det ikkje heldt.

Wessel-Aas legg til at det òg er svært viktig at kvinna blir frifunnen.

– Det er òg av avgjerande betydning for pressa at kjelder som i god tru står fram med historiene sine via profesjonelle redaksjonar, ikkje sjølv risikerer domfelling.

Mannen vart representert av advokat Per Danielsen. Han seier klienten hans vil vurdere å anke dommen til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Eg synest det er veldig leitt, fordi det betyr at personvernet ikkje blir vurdert som like viktig som ytringsfridommen i Noreg av Høgsterett.

(©NPK)