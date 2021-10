Fiskeflåten bør framleis sleppe CO2-avgift, meiner regjeringa

innenriks

Det går fram av forslaget til den avtroppande regjeringa til statsbudsjett for 2020. I budsjettforslaget blir CO2-avgifta auka i fiskeflåten. Men samtidig vil fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) auke kompensasjonsordninga frå 255 til 305 millionar kroner.

Han argumenterer for at kompensasjonsordninga for CO2-avgift gir fiskarane betre tid til å innrette seg på korleis CO2-avgifta kan tilbakeførast til flåten og «stimulere til grøn omstilling». Kompensasjonsordninga skal delast inn i tre; kystflåten, havfiskeflåten og kystrekeflåten.

