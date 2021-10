Erna Solberg forsvarer auka eigendel på frikort

innenriks

Det skapte bruduljar då regjeringa i fjor foreslo å innføre eit nytt, felles eigendelstak for dei to frikorta.

No gjer regjeringa ei ny endring i frikortet. I statsbudsjettet for neste år blir eigendelstaket heva til 2.921 kroner, som svarer til ein auke på 461 kroner.

Avtroppande statsminister Erna Solberg seier til NTB at ho meiner eigendelane kan vere litt høgare for dei som ikkje når opp til frikortgrensa.

– Vanlege folk som har låge helseutgifter, treng ikkje å få så mykje støtte til det, medan dei med høge helseutgifter bør ha mindre av det, seier Solberg.

I tillegg til å heve eigendelstaket, foreslår regjeringa òg å fjerne den såkalla bagatellgrensa for eigendelar.

I dag får ikkje pasientar som har betalt mindre enn 200 kroner over eigendelstaket, refundert denne utgifta. No foreslår regjeringa å fjerne denne grensa frå 1. januar, noko som betyr at kvar krone som blir betalt i eigendelar over taket, blir refundert.

Éin av fire nordmenn har i dag frikort.

