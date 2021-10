Equinor endrar fornybar-rapporteringa etter kritikk

innenriks

I ei melding tysdag skriv Equinor at dei vil endre praksisen sin for korleis gevinst og/eller tap frå sal av eigedelar blir inkludert i justert resultat for fornybarsegmentet. Avgjerda kjem etter at Finanstilsynet spurde informasjon om dette, og den følgjande dialogen med tilsynet.

Dagens Næringsliv skreiv tidlegare i år om tidlegare sjefstrateg Peter Hermanrud som var svært kritisk til Equinors rekneskapsprinsipp for fornybarsatsinga til selskapet. Han reagerte mellom anna på rekneskapsføringa av ein gevinst på nærare 12 milliardar kroner som kom frå sal av delar i to havvindparkar i USA og Storbritannia og var inkluderte i det justerte driftsresultatet.

I meldinga på tysdag skriv Equinor at dei no vil ekskludere gevinstar og/eller tap frå sal av eigedelar frå det justerte resultatet.

