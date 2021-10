Den samla prisen for kampflya blir anslått til 324 milliardar

innenriks

Det anslår den avtroppande regjeringa i budsjettforslaget sitt, der det blir lagt til grunn at dollarkursen held seg på rundt 8,7 kroner.

Den forventa levetidskostnaden for dei 52 flya Stortinget har vedteke å kjøpe, har dei siste åra variert sterkt i takt med dollarkursen.

For to år sidan anslo Forsvaret at levetidskostnadene på flya ut 2054 ville ende på 276 milliardar kroner, i fjor lydde anslaget på 353 milliardar kroner, medan årets anslag lyder på 316 milliardar kroner.

– Det er òg noko uvisse om våpeninnkjøpet, vidareutviklingsprogrammet, og dessutan evna til å halde oppe tilstrekkeleg kapasitet, heiter det i årets budsjettforslag.

Dei nye F35-kampflya vil bidra til langt større utslepp av klimagassar enn forgjengarane F16. Ifølgje Forsvarets eige anslag vil utsleppa frå flyparken auke med vel 200 prosent fram mot 2030, samanlikna med 2018.

Forsvarets samla utslepp sokk likevel med 4 prosent i fjor, men det blir koronapandemien tilskriven som nesten førte til ei halvering av talet på flyreiser blant tilsette i forsvarssektoren.

– Forsvaret skal bidra til kutt i klimautslepp samtidig som den nasjonale operative forsvarsevna blir halden oppe, heiter det i årets budsjettforslag.

