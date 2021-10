Den norske atomalderen blir avvikla

innenriks

Neste år vil regjeringa leggje på 106 millionar kroner til 797 millionar kroner i løyvinga til atomoppryddinga. NND og Institutt for energiteknikk (IFE) får halvparten kvar av dei 800 millionane.

Dei fire atomreaktorane som har vore i drift, må takast vare på. Oppryddinga etter den norske atomalderen er krevjande, langsiktig og kostbar. Det vil ta 20–25 år, ifølgje Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

Målet er at områda i 2050 skal vere fri for spor av at det nokon gong har vore drive avansert atomforsking i Halden og på Kjeller.

