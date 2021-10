Allmennlegetenesta blir foreslått styrkt med 1,6 milliardar mot 2024

innenriks

– Fastlegane speler ei nøkkelrolle i helse- og omsorgstenesta. Vi treng fastlegane for å gi innbyggjarane eit godt helsetilbod der dei bur, men ordninga er under press. I statsbudsjettet følgjer vi derfor opp handlingsplanen og set inn fleire tiltak for å auke rekrutteringa og sørgje for at innbyggjarane har ein fastlege å gå til i framtida, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Regjeringa vil fremje forslag om å styrkje allmennlegetenesta med 1,6 milliardar fram mot 2024.

Blant tiltaka foreslår regjeringa å styrkje basistilskotet med til saman 205 millionar kroner. Målet er auka tryggleik for legar som startar med korte lister, og å leggje til rette for at legane kan redusere arbeidsbelastninga si noko. I tillegg er det avsett 49 millionar kroner til å auke refusjonstakstane frå 1.1.2022.

– Vi må sørgje for å gjere fastlegeyrket til eit meir attraktivt val for unge legar, og at fastlegar ønskjer å bli verande i jobben. Då er det viktig med økonomisk føreseielegheit og mindre arbeidsbelastning, seier Høie.

(©NPK)