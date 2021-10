Økonomar: Familiar med fleire barn blir budsjettvinnarar

innenriks

– Dette er eit bra statsbudsjett for barnefamiliar, skriv forbrukarøkonom Thea Olsen i Danske Bank til NTB.

Ho seier at sjølv om den avtroppande regjeringa allereie har løfta økonomien i barnefamiliane dei siste åra, har dei fått inn ei rekkje tiltak i neste års budsjett som ytterlegare skal betre økonomien i barnefamiliane.

– Spesielt gjeld dette dersom du har fleire enn eitt barn. Då blir foreldrefrådraget auka til 25.000 kroner. Det gjer at familiar med utgifter til barnehage og SFO får inntil 2.100 kroner i redusert skatt for kvart barn utover det første, seier Olsen.

Forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB peikar ut årets budsjettvinnar – vel å merke om forslaga blir ståande.

– Vinnaren er unge foreldre under 29 år, med meir enn eitt barn, som bur i distrikta og har lågare inntekt, seier ho.

Gulrot for unge

På veg ut av kontora har regjeringa òg innført ein ekstra motivasjon for å stimulere til fleire unge i arbeidslivet. Forslaget er skattelette for dei mellom 17 og 29 år, viss dei tener under 535.000 kroner. Skatteletten er på inntil 5.170 kroner.

– Ei gulrot for dei yngste i arbeidslivet, slår Olsen fast.

Forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 stemmer i.

– Det er ein sum som verkeleg monnar, seier han, som også utropar unge i distrikta til vinnarane i budsjettet.

Unge er òg dei som i størst grad vil dra fordel av at gebyret for teoriprøva for førarkort blir redusert frå 680 kroner til 350 kroner.

Lettare for pendlarar

For pendlarar i dei minst sentrale kommunane foreslår avtroppande regjering å senke eigendelen frå dagens nivå på 23.900 til 14.000 kroner.

– Det betyr at pendlarane kan reise 30 kilometer lengre med skattefrådrag, noko som gir ein skattelette på om lag 2200 kroner, samanlikna med reglane for 2021, seier Sandmæl.

Ho minner om at både foreldrefrådraget og pendlarfrådraget er noko ein sjølv må hugse å fylle ut i skattemeldinga.

Styrkar ordningar

Medan barnetrygda for barn under seks år blir prisjusterte, blir styrkte satsing for å gi alle barn gode fritidstilbod.

– Det blir innført ei veldig god ordning for dei aller svakaste familiane. Eit fritidskort skal bidra til å dekkje utgifter til fritidsaktivitetar for barn og ungdom. Tilskotsordninga med gratis SFO er for familiar med låg inntekt, seier Olsen i DB.

Solberg-regjeringa har òg foreslått å styrkje bustøtta med 71 millionar kroner i 2022. Bustøtta går til personar med låg inntekt og høge buutgifter, og kan komme barnefamiliar og andre store husstandar til gode.

