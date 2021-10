Tajik vil leggje ostehøvelen i skuffa

innenriks

– Den såkalla ABE-reforma er den mest ineffektive måten å drive effektivisering på. Når vi avbyråkratiserer, vil vi ikkje bruke reine ostehøvelkutt i heile offentleg forvaltning, slik Høgre har gjort, skriv Arbeidarpartiets nestleiar og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i ein e-post til NTB.

Tysdag legg den avtroppande borgarlege regjeringa fram sitt siste statsbudsjett – før dho går av og overlèt styringa til Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

I budsjettforslaget vil all offentleg verksemd endå ein gong påleggjast å kutte budsjetta sine med 0,5 prosent neste år. Slik har det vore sidan budsjettåret 2015, då avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE) vart sett ut i livet.

– Lettare sagt enn gjort

Finansminister Jan Tore Sanner (H) meiner det er rett at offentleg sektor heile tida må drive meir effektivt for å få meir ut av pengane.

– Det kan vere lettare sagt enn gjort å kutte meir målretta enn det ein gjer gjennom eit generelt effektiviseringskrav, seier han til NTB.

Men sjølv om Ap og Sp lenge har kritisert flate kutt, så er det enno ikkje klart korleis dei vil handtere kutta som Sanner har lagt inn i budsjettet for neste år.

– Kva for nokre konkrete endringar vi vil gjere i budsjettet til Høgre-regjeringa denne gongen, må vi ta når vi har fått sett på heilskapen og vurdert det opp mot økonomisk handlingsrom, seier Tajik.

Tilleggsproposisjon

Medan Sanner har jobba i lang tid med å få brikkene på plass for budsjettet neste år, får etterfølgjaren hans berre nokre veker på seg til å leggje fram ein tilleggsproposisjon. Ap og Sp må deretter forhandle med SV for å få støtte til budsjettet.

– Høgre-regjeringa har brukt eitt år på å lage dette budsjettet. Vi får nokre få veker på oss til å setje preget vårt på det. Det kjem vi til å gjere, for arbeidet vårt for å prioritere vanlege folk startar frå dag éin, lovar Tajik.

Ho vil likevel ikkje seie kor mykje pengar dei vil omprioritere.

– Ved tidlegare regjeringsskifte har fleire milliardar kroner vorte flytta på, seier Tajik.

Ei Sp-kjelde har tidlegare opplyst til NTB at dei truleg kan flytte på eit tital milliardar kroner.

Mindre oljepengar

Sanner har varsla at statsbudsjettet vil leggje opp til ein oljepengebruk på under 3 prosent. Han viser til at koronakrisa ligg bak oss

– No er tida for å fase ut dei mellombelse krisetiltaka. Aktiviteten har teke seg kraftig opp, då kan vi ikkje halde fram med statleg støtte, konstaterer Sanner.

Han tok over som finansminister i januar 2020, rett før koronakrisa slo inn. Før han hadde Frps Siv Jensen styrt finansane i over seks år.

Sanner åtvarar om at rommet for å bruke oljepengar vil bli mindre i framtida. Inntektene frå olje og gass vil bli mindre, og fondet vil vere meir avhengig av svingande globale aksjemarknader, påpeikar han overfor NTB.

– Det har lenge lege i korta at når vi no er nærare ein normalsituasjon, så må oljepengebruken ned i forhold til nivået han har hatt under pandemihandteringa. Akkurat kva oljepengebruken skal vere på, vil vi vurdere konkret når vi har fått sett på budsjettforslaget, seier Tajik.

(©NPK)